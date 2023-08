Brown schetst Red Bull-droombeeld: "Met twee Sergio's was het nu spannend"

Het team van Red Bull Racing is momenteel ijzersterk in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heerst met Max Verstappen en de voorsprong op de concurrentie is reusachtig. Verstappen is tevens veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Volgens Zak Brown zou het kampioenschap veel spannender zijn als Red Bull twee coureurs van het niveau van Perez had.

Red Bull heeft in de eerste seizoenshelft alle Grands Prix gewonnen en het gat met de andere teams was regelmatig zeer groot. Vooral Verstappen is oppermachtig, hij kwam slechts tweemaal niet als winnaar over de streep en presteert zeer constant. Zijn teamgenoot Sergio Perez won de twee overige races, maar presteerde vooral in de kwalificaties zeer matig. Hierdoor moest hij regelmatig een inhaalrace rijden en liep Verstappen ver uit in het wereldkampioenschap.

Bij het team van McLaren baalt men vanzelfsprekend van de overheersing van Red Bull. McLaren CEO Zak Brown geeft in gesprek met ESPN aan dat de voorsprong niet zozeer door Red Bull komt: "Er wordt gezegd dat Red Bull nu iedereen verslaat, maar het is eigenlijk zo dat Max iedereen in de pan hakt. Die combinatie van Max en Red Bull is momenteel echt onverslaanbaar, Max en het team maken geen fouten. Met alle respect, maar als Red Bull twee Sergio's had gehad, dan zou het kampioenschap wijd open liggen. Er is iets speciaals aan de hand met Max en Red Bull."