Marko vreest voor toekomst Verstappen: "Hij heeft minder tijd voor zichzelf"

Max Verstappen is dit seizoen hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is oppermachtig en wordt gezien als de coureur die alle records kan gaan verbreken. Helmut Marko vreest echter dat Verstappen zomaar ineens kan gaan stoppen.

Verstappen heeft momenteel een enorme voorsprong op de concurrentie in het wereldkampioenschap. Slechts tweemaal kwam hij in de eerste seizoenshelft niet als winnaar over de lijn en hij profiteert daarnaast ook van de snelheid van zijn Red Bull-bolide. Hij beschikt nog over een megacontract tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal, maar het is nog onduidelijk of hij daarna verder gaat. Verstappen heeft eerder al laten doorschemeren dat hij geen fan is van de drukke kalender.

Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak eerder al uit dat hij vreest dat Verstappen vroegtijdig stopt met de Formule 1. De Oostenrijkse adviseur herhaalt deze boodschap nogmaals in gesprek met Motorsport Magazin: "Ik denk niet dat hij een type is zoals Alonso. Op een dag zal hij aangeven dat dit het was, dan heeft hij er geen lol meer in of dan is er geen druk meer. We vergeten soms dat Max een hele dag in de simulator moet doorbrengen voor elke race. Hij heeft al minder marketingverplichtingen, maar er blijven weinig dagen over. Hij moet ook fit blijven, hierdoor heeft hij ook weinig vrije tijd."