'Ziggo wil F1-team verjongen bij terughalen F1-rechten'

In Nederland is de Formule 1 momenteel te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst nam vorig jaar de uitzendrechten over van Ziggo Sport. Ondertussen begint het er steeds meer op te lijken dat Ziggo Sport de uitzendrechten weer in handen gaat krijgen, het is nog maar de vraag of Olav Mol en Jack Plooij dan ook weer terugkeren.

Viaplay heeft de uitzendrechten van de Formule 1 tot en met 2024 in handen. De streamingsdienst verkeert momenteel echter in zwaar weer en heeft daarnaast te maken met de nodige kritiek vanuit het publiek. Zo vallen de commentatoren niet bepaald in de smaak en was er ook veel kritiek op de beeldkwaliteit en de algemene kwaliteit van de streams. Daarnaast zou Ziggo Sport inmiddels op pole position staan om de uitzendrechten vanaf 2025 weer over te nemen.

Verjonging

Binnenkort zullen er knopen worden doorgehakt over de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland. Het lijkt er inmiddels sterk op dat Ziggo Sport een goede kans maakt. Sportmarketeer Chris Woerts liet weten dat de sportzender inmiddels op pole position staat om de Formule 1 te uitzenden. In gesprek met het Leidsch Dagblad laat Woerts weten dat het nog zeer onduidelijk is of de iconische commentatoren Olav Mol en Jack Plooij nog wel terugkeren. De sportmarketeer wijst naar andere Ziggo-programma's waar jongere gezichten het stokje overnemen.

Enkele maanden geleden meldde deze site al dat de rechten van de Formule 1 weer in handen kunnen komen van Ziggo Sport. Een bron meldde aan GPToday.net toen het volgende over Mol en Plooij: "Er zit een nieuw management bij Ziggo sinds Will Moerer is gestopt en die willen het over een andere boeg gooien, zo zijn de geluiden vanuit het bedrijf. Het verhaal gaat dat andere commentatoren de kans krijgen, zoals Rick Winkelman met een jong talent naast zich. Olav Mol en Jack Plooij zullen niet terugkeren in de rol die we van hun gewend zijn, en andere stromen binnen het bedrijf zeggen dat Ziggo sowieso niet verder wil met het duo."

Tevredenheid

Of de verjonging ook gaat doorzetten als Ziggo Sport de uitzendrechten van de Formule 1 in handen krijgt, is vanzelfsprekend nog niet duidelijk. Bij Ziggo doet men ondertussen vrij geheimzinnig, een woordvoerder van Ziggo Sport laat aan het Leidsch Dagblad weten dat ze blij zijn met Plooij en Wolff: "Wij zijn heel erg blij met de samenwerking met Olav Mol en Jack Plooij. Met deze mannen hebben we op dit momenten de beste specialisten in huis. We kijken ernaar uit om het Race Café met hen te blijven maken."