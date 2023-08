'Ziggo Sport favoriet voor binnenhalen uitzendrechten Formule 1'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1 gaat verliezen. De van oorsprong Scandinavische streamingsdienst heeft het zwaar en krijgt stevige concurrentie in de strijd om het nieuwe contract voor de Formule 1. Ziggo Sport lijkt steeds dichterbij een comeback te komen.

Jarenlang was de Formule 1 in Nederland te zien bij Ziggo Sport, maar sinds vorig seizoen moet men afstemmen op de in Nederland nieuwe dienst Viaplay. In de eerste maanden kreeg men direct al veel kritiek op het commentaar, de uitzendingen en vooral de kwaliteit van de streams. Viaplay beloofde beterschap, maar de kritiek bleef. Vorige maand werd ook duidelijk dat het op financieel gebied niet goed ging met het bedrijf.

Ondertussen wordt er ook naar de toekomst gekeken. Viaplay heeft namelijk tot en met eind 2024 de uitzendrechten van de Formule 1 in handen. In de komende weken gaan de uitzendrechten vanaf 2025 in de verkoop. In het Leidsch Dagblad laat sportmarketeer Chris Woerts weten dat niet Viaplay, maar VodafoneZiggo op pole position zou staan voor de uitzendrechten. Mocht dit daadwerkelijk zo zijn, dan heeft Ziggo Sport de uitzendrechten weer terug. De kans is daardoor ook aanwezig dat de F1 TV Pro dan in 2025 verdwijnt aangezien er dan meer exclusiviteit is voor de uitzendgerechtige.