'Ziggo wil niet verder met Olav Mol en Jack Plooij'

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor alle Nederlandse Formule 1-fans. Max Verstappen wist zichzelf tot wereldkampioen Formule 1 te kronen en Ziggo verloor na jaren de uitzendrechten aan het nieuwe Scandinavische Viaplay. Sinds 2022 moet de Nederlandse Formule 1-kijker een abonnement afsluiten bij Viaplay maar nog geen anderhalf jaar verder rommelt het flink bij de Zweedse zendgemachtigde.

De financiële cijfers die begin deze maand naar buiten kwamen waren ronduit slecht te noemen en het leidde tevens tot het opstappen van CEO Anders Jensen. Sindsdien gaat de geruchtenmolen rond over de F1-rechten, waar Viaplay naar verluidt rond de 33 miljoen euro per jaar voor betaalt. Tegenvallende kijkcijfers als gevolg van te weinig abonnementen-verkoop en de financiële druk van de uitzendrechten kunnen ervoor zorgen dat Ziggo zelfs al in 2024 de rechten weer terug heeft.

Ziggo betaalt 35,5 miljoen per F1-seizoen seizoen

Het contract van Viaplay is naar verluidt voor twee seizoenen met een optie van nog een extra jaar. De vraag is of het dat gaat volmaken, of dat Ziggo meteen toehapt. Dat de rechten naar Ziggo teruggaan is zeker een mogelijkheid. Een bron vertelde aan GPToday.net: "Ziggo is zeker een serieuze kandidaat om die rechten weer in handen te krijgen. Ziggo is ook bereid om veel geld ervoor te betalen, gesproken wordt over 35,5 miljoen per seizoen. Dat is meer dan Viaplay op dit moment per seizoen betaalt. Het gaat bij Viaplay echt niet goed dus ik zou er niet van staan te kijken als Ziggo in 2024 alweer begint met het uitzenden van de Formule 1."

Waar iedereen ervan uitgaat dat Olav Mol en Jack Plooij automatisch terugkeren lijkt dat geen uitgemaakte zaak. "Er zit een nieuw management bij Ziggo sinds Will Moerer is gestopt en die willen het over een andere boeg gooien, zo zijn de geluiden vanuit het bedrijf. Het verhaal gaat dat andere commentatoren de kans krijgen, zoals Rick Winkelman met een jong talent naast zich. Olav Mol en Jack Plooij zullen niet terugkeren in de rol die we van hun gewend zijn, en andere stromen binnen het bedrijf zeggen dat Ziggo sowieso niet verder wil met het duo."

Grote verhuizing

Naast het binnenhalen van de Formule 1-rechten kan het zomaar zijn dat Indycar niet meer te zien zal zijn op Ziggo. GPToday.net heeft vernomen dat RTL bezig is om de uitzendrechten te bemachtigen. Indycar-commentator Rene Hoogterp stond op pole position om F1-commentator te worden bij Ziggo, maar hij wil zijn lot verbinden aan de Amerikaanse klasse en zou mee willen verhuizen naar RTL als die de rechten in handen krijgt.

Het huidige Viaplay-duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk staat niet op de radar bij Ziggo waardoor hun F1-avontuur binnen een paar jaar alweer voorbij lijkt te zijn.

Tender voor F1-televisierechten

Sportmarketeer Chris Woerts legde aan ons uit hoe een biedingsprocedure precies in zijn werk gaat: "Later dit jaar, na de zomer, opent de FOM de tender voor de F1-rechten vanaf 2025. Iedereen die daaraan mee wil doen mag bieden. Alle grote partijen zoals KPN, SBS en RTL zullen daar een poging doen, dus Ziggo is zeker niet de enige."