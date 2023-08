Piastri trots op Red Bull-geruchten: "Dat is heel erg vleiend"

Oscar Piastri is bezig met een aardig debuutseizoen in de Formule 1. Na wat opstartproblemen kwam de jonge Australiër steeds beter in vorm en vocht hij mee om de podiumplekken in de laatste races voor de zomerstop. Hij werd zelfs al in verband gebracht met een zitje bij Red Bull Racing, Piastri is gevleid door dit soort complimenten.

Piastri werd gezien als het grote talent voor de toekomst en hij begon dan ook onder grote druk aan het seizoen. Na een aantal lastige races wist hij steeds beter voor de dag te komen. De McLaren-coureur kon zijn teamgenoot Lando Norris steeds beter bijhouden en eindigde in de Belgische sprintrace zelfs op het podium. Momenteel staat hij op de elfde plaats in het wereldkampioenschap met 34 punten.

Zijn goede prestaties zorgden voor veel complimenten van kenners. Eddie Jordan gaf zelfs al aan dat Piastri goed genoeg is voor een zitje bij het topteam van Red Bull Racing. In gesprek met Speedcafe houdt Piastri echter het hoofd koel: "Dat soort reacties zijn heel erg vleiend. Ik ben heel erg blij waar ik nu ben, maar het is altijd leuk als dat soort dingen over je worden gezegd. Ik denk dat mijn seizoen over het algemeen goed gaat. Ik heb zeker een paar foutjes gemaakt waarvan ik wens dat ik het anders had gedaan. Maar ik ben blij met hoe ik rijd, er is nog wel veel dat ik kan leren."