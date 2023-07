Eddie Jordan linkt Oscar Piastri aan overstap naar Red Bull

De 22-jarige Oscar Piastri wordt door voormalig teambaas Eddie Jordan getipt om samen met Verstappen bij Red Bull Racing het coureursduo te vormen. Onder leiding van Mark Webber, een voormalig Red Bull-coureur, denkt de 75-jarige dat die overstap slechts een kwestie van tijd is en hij zegt dat Piastri Verstappen kan 'uitdagen', in tegenstelling tot zijn huidige teamgenoot Sergio Perez.

In gesprek met Talksport zegt Jordan: "Ik denk dat er veel kwaliteit in zit van een toekomstig ster. Ik ben echt onder de indruk van deze jonge knul, dus hij zou een van de coureurs zijn waar ik naar zou kijken om Max in de toekomst uit te dagen."

"Hij wordt gemanaged door mijn oude partner Mark Webber en we hebben gezien hoe hij hem bij McLaren heeft binnengehaald. Wees niet verbaasd als er een stoeltje vrijkomt bij Red Bull, waar Mark natuurlijk zelf vroeger reed, als hij in de toekomst wordt genoemd voor het oog van het publiek."

Ondertussen vertelde voormalig F1-coureur Ralf Schumacher aan Sky Duitsland: "Oscar is een van de beste jonge coureurs die ik ooit heb gezien."

Tevreden bij McLaren

Piastri zelf werd gevraagd naar de woorden van Jordan en reageerde tegen de media in Spa-Francorchamps: "Het is vleiend om dat commentaar te krijgen. Ik ben erg blij met waar ik nu rij. Maar ja, het is altijd leuk om op zo'n manier besproken te worden."