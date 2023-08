Steiner kan populariteit niet verklaren

De Netflix-serie Drive to Survive heeft een aantal grote gevolgen gehad voor de Formule 1. Eén van deze gevolgen is de populariteit van Haas-teambaas Günther Steiner. De Italiaanse teambaas is uitgegroeid tot een soort cultfiguur, hij kan zelf niet uitleggen waardoor dat zo is gekomen.

Steiner stond bekend als een kleurrijk figuur, maar zijn optredens in Drive to Survive hebben hem ook bekend gemaakt bij het grote publiek. Zijn scheldkanonnades, opvallende uitspraken en grappen vielen in goede aarde bij de Netflix-kijkers. Sindsdien wordt hij gezien als één van de populairste gezichten van de sport en zitten er elk raceweekend wel fans op de tribunes met shirts van de gevleugelde uitspraken van Steiner.

Steiner kan zelf wel lachen om zijn huidige status. De Italiaanse Haas-teambaas heeft echter geen idee wat hij precies heeft gedaan, zo laat hij weten aan Speedcafe: "Je kan niet ontevreden zijn. Het gekke is dat, als je iets bereikt zonder er iets voor te doen, je het moet gaan uitleggen. Mensen vragen dat aan mij en dat zeg ik dat ik het niet eens aan mijzelf kan uitleggen. Het is geworden wat het is. Ik denk dat niemand had verwacht dat het zo populair zou worden. Er zijn veel dingen geprobeerd en Ferrari en Mercedes deden niet eens mee. Ineens wordt ik er onderdeel van, het is bijzonder."