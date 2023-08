Montoya ziet sterke auto als belangrijkste factor successen Verstappen

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlander gaat met een flinke voorsprong aan de leiding van het wereldkampioenschap en presteert ook veel sterker dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Juan Pablo Montoya denkt dat zeven of acht andere coureurs ook wereldkampioen kunnen worden in de Red Bull.

Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlander heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug waarin hij slechts twee Grands Prix niet wist te winnen. In Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië werd hij verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez, maar in de andere races werd de Mexicaan ingemaakt door Verstappen. De regerend wereldkampioen komt regelmatig met meer dan tien seconden voorsprong als winnaar over de streep.

Onzichtbaar

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya plaats wel een kanttekening bij de huidige successen van Verstappen. De Colombiaan wijst in gesprek met zijn landgenoten van Semana naar de kracht van Red Bull: "Max doet het momenteel echt geweldig, maar hij is bijna net zo onzichtbaar als toen Hamilton alles won. Dat is simpelweg de realiteit. Max is een geweldige coureur, maar hij zit wel in de beste auto. Zijn snelheid is niet beter dan twee jaar geleden, het is waarschijnlijk van hetzelfde niveau. De auto is gewoon beter geworden."

Timing

Montoya is dan ook van mening dat Verstappen vooral succesvol is door zijn sterke Red Bull-bolide. De Colombiaan wijst naar andere coureurs die net zo succesvol zouden zijn: "Als je Max uit die auto haalt, dan zijn er zeven of acht coureurs die ook wereldkampioen zouden worden. Als hij er niet was, dan zouden Checo, Hamilton, Sainz, Leclerc en Norris ook wereldkampioen kunnen worden. In de autosport draait het vooral om timing. Onder de huidige regels, is de Red Bull de beste auto. Als de regels ineens veranderen, dan is dat misschien niet meer zo."