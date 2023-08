Uitslag Poll: Spa moet blijven met oog op veiligheid

Het circuit van Spa-Francorchamps kreeg door de vele nare incidenten in een tijdbestek van een een aantal jaren, waarvan twee met een dodelijke afloop, kritiek vanuit de F1 of het toch niet te gevaarlijk was.

Een verpulverde meerderheid van onze bezoekers wil dat de baan in de Belgische Ardennen op de kalender blijft, maar houdt wel oog voor veiligheid.

Hieronder een greep van de reacties van reaguurders over dit onderwerp:

Orange Arrows - Ben bang dat ze heel voorzichtig zijn met de voorspelde regen. Uitstel, code rood. Mocht er een flinke crash komen denk ik dat het einde verhaal is zonder aanpassingen.

Mr. Rolfl - Prachtige baan! in 1998: ja tijdens die legendarische crash, helaas niet live gezien, ik had een (droog) plekje gevonden in Stavelot. En in 2001, tijdens Schumacher mania...

...Om de veiligheid met open auto`s te verbeteren zal de FIA als veiligheidsorgaan en het circuit een team van engineers moeten inhuren om te kijken naar de mogelijkheden dat als een auto van de baan raakt en crashed. Dat hij niet weer terug het circuit op komt. Beide recente ongevallen werden dodelijk doordat de auto al zwaar beschadigd was en weer terug de baan op kwam. Als de auto naast de baan was gebleven doordat bijvoorbeeld hij in de bandenstapel was blijven hangen was er wel een hoop schade maar geen dode. Ik denk dat het technisch mogelijk is, zoals bijvoorbeeld ook de wielen met ophanging bij de auto blijven nadat ze afgebroken zijn.

Royalere - Duizenden keren gereden op de sim, eigenlijk mag hij stiekem wel iets korter. maar het blijft een gaaf circuit.

turbof1 - Ik zie het ook niet graag aangepast, maar ik zie nog liever geen doden. Hopelijk kunnen aanpassingen gedaan worden zonder te raken aan de iconische bochten combinaties.

Stoffelman - Het is iets te gemakkelijk om de schuld af te schuiven op een stuk asfalt.

Er is geen enkele regel die voorschrijft hoe snel je een bocht moet nemen.

De bocht Raidillon ligt daar reeds sinds 1939, om de haarspeldbocht l' ancienne douane op het oude 14 km circuit af te snijden. Het is een probleem dat enkel door teams en coureurs is geschapen.

De drang naar snelheid kent zijn natuurlijke grens, en juist daar ligt de oorsprong van het hele verhaal.