Ferrari biedt Alpine geen extra hulp met ontwikkeling krachtbron

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur vraagt zich af of Alpine beroep kan doen op de FIA om de krachtbronnen meer gelijk te trekken. De Franse renstal trok aan de bel over de eigen krachtbron vorige week. Het autosportorgaan onderzoekt op dit moment de situatie na toestemming van de motorfabrikanten.

Vasseur twijfelt of Alpine extra ondersteuning verdient en somde nogmaals op wat er tussen de teams is afgesproken.

“We hebben besloten de ontwikkeling van de motoren te bevriezen. Daarbij zijn we overeen gekomen dat fabrikanten met een achterstand in uitzonderlijke omstandigheden ondersteuning zouden krijgen. Ik ben er alleen niet van overtuigd dat Renault aan die voorwaarden voldoet”, vertelde de Ferrari-teambaas aan het Italiaanse Formula Passion.



Vasseur stelt daarnaast dat er geen competitie meer over is als teams met achterstanden teveel worden geholpen.

"Sta je laatste in het kampioenschap, dan mag je daar meer uren gebruik van maken, maar je krijgt geen lichtere auto'', geeft de Ferrari-baas als voorbeeld.

''Je helpt ze bij de ontwikkeling, maar geeft ze niet zomaar allerlei voordelen. Anders voelt het als de introductie van een balance of performance. Anders blijft er geen competitie meer over.''



Volgens Vasseur zijn de regels duidelijk en moet daar niet nog meer aan gesleuteld worden.

''We hebben de reglementen vaak genoeg veranderd. De sport levert een stabiel platform. Als je elke week nieuwe regels aankondigt, dan tast je die stabiliteit aan.''



De FIA heeft geen 100% zeggenschap over mogelijke veranderingen. De fabrikanten moeten hiervoor een mandaat geven. Vooralsnog is Ferrari niet happig op het idee om Alpine uit de brand te helpen.



FIA onderzoekt motorenkwestie



De FIA heeft een mandaat gekregen van de motorfabrikanten om te onderzoeken hoe de verschillen tussen de krachtbronnen daadwerkelijk zijn en of die verkleind kunnen worden, mits die verschillen te groot zijn.

De FIA zei het volgende afgelopen weekend: "Met betrekking tot power units, aan het begin van deze regelgevingscyclus, is met de fabrikanten van power units overeengekomen dat er een mogelijkheid zou zijn om grotere verschillen van PU-prestaties vanaf 2023 te voorkomen."

"De FIA ​​heeft de PU-prestaties van de auto's in de eerste helft van 2023 geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat er zo'n opmerkelijk prestatieverschil is tussen de concurrenten."

"Op basis van de inzet van de PU-fabrikanten en van de hierboven gerapporteerde prestatieverschillen, besprak de F1-commissie manieren om deze discrepantie te verhelpen.""De bij de Commissie vertegenwoordigde fabrikanten van aandrijfeenheden stemden ermee in een mandaat te geven aan het Adviescomité voor aandrijfeenheden om dit onderwerp te overwegen en voorstellen terug te brengen naar de Commissie."