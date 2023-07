Horner: "Perez weet dat WK buiten zicht is, tenzij Max een ramp overkomt"

Terwijl Sergio Pérez bij de Belgische Grand Prix vanaf een P2-startpositie de race mocht aanvangen, stond teamgenoot Max Verstappen vanwege de wisseling van zijn versnellingsbak op een P6-startplaats. Ondanks dat Pérez’ kansen om een overwinning op Spa-Francorchamps te pakken groot waren, zag hij opnieuw een bloedsnelle Verstappen aan zich voorbij zien gaan. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner denkt hij dat Pérez zichzelf niet meer als kanshebber voor de wereldtitel rekent.

Een achtste Grand Prix-overwinning op rij was het voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen wist ook in het Belgische Grand Prix-weekend alles aan elkaar te knopen en het maximaal haalbare resultaat te bemachtigen, en kon zodoende opnieuw zijn voorsprong in het klassement vergroten naar teamgenoot Sergio Pérez.

Al voordat de racerij op Spa-Francorchamps van start ging, was het volgens Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko al duidelijk dat de Mexicaanse coureur 'wakker geworden is van zijn kampioenschapsdroom'. Nu blijkt dat Verstappen ook bij de Grand Prix op zondag het gehele veld aan gort reed, denkt Red Bull-teambaas Christian Horner er hetzelfde over:

"We weten allemaal dat Helmut (Marko) nogal rechtdoorzee is wat betreft zijn conclusies. Volgens mij weet Checo (Pérez) dat, tenzij Max Verstappen een ramp overkomt, zijn kampioenschapskansen buiten zicht zijn."

Pérez moest dan wel zijn teamgenoot voor zich dulden, maar zijn recentelijke performancedip lijkt de Mexicaan in ieder geval doorbroken te hebben. Pérez meent dan ook veel van de race in België te hebben geleerd. "Tijdens dit soort races in de vrije lucht doe je veel kennis op. Mijn laatste paar races waren erg moeilijk om goed te volgen, omdat je moet racen met vuile lucht, enzovoort. Dat is denk ik waar we het meeste van gaan leren", concludeert Pérez.