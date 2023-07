Alpine neemt op gepast wijze afscheid van Szafnauer en Permane

Het team van Alpine nam dit weekend afscheid van teambaas Otmar Szafnauer en kopstuk Alan Permane. Beide mannen werden ontslagen door de top van het bedrijf, maar mochten in België nog wel hun werk uitvoeren. Ondanks dat ze werden ontslagen, kregen ze wel een groots afscheid.

Voorafgaand de start van de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps, nam Alpine afscheid van Szafnauer en Permane. Permane was 34 jaar werkzaam voor het team dat in de afgelopen jaren verschillende namen kende. Het team verzamelde zich bij de pitbox om Permane uit te zwaaien. Ook teambaas Szafnauer kreeg een gepast afscheid, wel minder groots dan bij Permane.

