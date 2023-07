"Leclerc kent zijn plek: "Kijkend naar Red Bull moeten wij nog veel doen"

Charles Leclerc begon de Belgische Grand Prix vanaf de pole position, maar kwam slechts als derde over de streep. Hij kon geen vuist vormen in duel met de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. De derde plaats was het best mogelijke resultaat en de Monegask stelt dat er veel moet gebeuren om Red Bull te kunnen verslaan.

Leclercs team Ferrari wilde dit weekend Red Bull Racing uitdagen, maar men kwam van een koude kermis thuis. Leclercs podium was slechts een pleister op de wond, zijn teamgenoot Carlos Sainz viel immers uit na een onhandige touché met Oscar Piastri in de openingsronde. Daarna moest Leclerc de druk van het Italiaanse team dragen.

Na afloop van de race haalde Leclerc dan ook teleurgesteld zijn schouders op. De Monegask wilde graag meer, maar liet aan interviewer van dienst Martin Brundle weten dat dit niet mogelijk was: "Qua pace was het best een positief weekend. In de race ging het voor mij best wel goed, het is jammer dat Carlos uitviel. Als je kijkt naar die Red Bulls, dan moeten wij nog veel werk verrichten. We moeten dat vooral doen qua racepace en qua bandendegradatie. Ze liggen namelijk best wel ver voor op ons."