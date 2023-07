Red Bull accepteert zwakke kwalificaties van Perez

Het is al enkele races duidelijk dat Red Bull Racing beide kampioenschappen in 2023 gaat winnen. Max Verstappen staat een straatlengte voor in het coureurskampioenschap, met teamgenoot Sergio Perez op plaats twee, en in het constructeurskampioenschap zien we hetzelfde beeld.

Waar de Nederlander overwinning na overwinning pakt, heeft teamgenoot Perez meer moeite met de Red Bull-auto en om tot de maximale prestaties te komen. Red Bull-adviseur Helmut Marko legt uit dat het moeilijk is om een coureur te vinden van hetzelfde niveau als Verstappen.

Bekend probleem

De 80-jarige Marko stelt: "Verstappen is een compleet andere maatstaf. Het feit dat Perez binnen drie tienden van Max moet zitten, wordt door ons welwillend geïnterpreteerd. Soms is het meer. Perez is tweede in het wereldkampioenschap. Dat is alles wat voor hem mogelijk is en dat doet hij op dit moment. Hij rijdt erg goede races, hij haalt goed in. Alleen de fouten in de kwalificatie zijn er."

"Maar dat was volgens hem altijd zijn zwakte. Zelfs jaren geleden in de juniorklassen in Estoril. Daniel Ricciardo en Perez waren toen erg jong. We hebben kwalificatieruns en gesimuleerde lange runs gezien. Die twee waren de snelste, maar Perez was er niet bij in de kwalificatie", zo sluit Marko af.