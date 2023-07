Marko had sterkere concurrentie verwacht: "Max ging er relatief eenvoudig voorbij"

Max Verstappen won vandaag de Sprint op het circuit van Spa-Francorchamps met twee vingers in zijn neus. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur versloeg de McLaren van Oscar Piastri en geldt als de favoriet voor de zege in de Grand Prix van morgen. Helmut Marko had wel verwacht dat Verstappen meer concurrentie zou hebben.

Verstappen begon de Sprint vanaf de eerste positie en koos er bij de start voor om door te blijven rijden op de full wets. Zijn eerste concurrent Oscar Piastri dook direct naar binnen om te wisselen naar de inters, Verstappen maakte een rondje later zijn stop en viel daarna terug naar de tweede plaats. Na de Safety Car kwam Verstappen sterk terug en pakte hij de leiding weer af van Piastri.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was redelijk verbaasd door het gebrek aan concurrentie. De Oostenrijker legt de situatie in gesprek met Servus TV uit: "Max ging Piastri relatief gemakkelijk voorbij, ondanks dat de McLaren meer downforce heeft. We hadden eigenlijk verwacht dat ze in de regen veel sterker zouden zijn. We maakten ons een klein beetje zorgen over de Safety Car die de baan opkwam, we vroegen ons af of er nog wel genoeg ronden zouden zijn om aan te vallen. Max deed dat echter op een onberispelijke wijze."