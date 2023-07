Piastri glundert: "Waren niet opgewassen tegen Verstappen"

Oscar Piastri boekte vandaag in zijn nog prille Formule 1-loopbaan zijn beste resultaat tot nu toe. In de Sprint op het circuit van Spa-Francorchamps kwam hij als tweede over de lijn en toonde hij zich de uitdager van Max Verstappen. Piastri was enorm trots op zijn Sprint en zijn resultaat.

Piastri dook in de eerste echte raceronde direct de pits in om te wisselen naar de inters. Verstappen koos een rondje later pas voor de wissel en dat betekende dat Piastri de leidende positie in de schoot kreeg geworpen. Vlak na de Safety Car-fase werd de jonge Australiër voorbij gestoken door Verstappen, maar de tweede plaats was een goed eindresultaat.

Verstappen

Na afloop was Piastri dan ook uitermate tevreden met zijn resultaat. Hij glom van oor tot oor en stak in de microfoon van de organisatie van wal: "Ja, ik ben natuurlijk heel erg blij. We hebben ons best gedaan. We stopten toen de Safety Car naar binnen kwam. Ik leidde een paar rondjes, ik deed mijn best maar we waren gewoon niet opgewassen tegen de Red Bull van Verstappen."

Credits

Verstappen was wederom onverslaanbaar op het circuit van Spa-Francorchamps. Piastri is eerlijk genoeg om dat luid en duidelijk toe te geven: "Los gezien van Max, was onze snelheid echt heel erg goed. Alle credits gaan echt weer naar het team. De afgelopen drie raceweekenden waren gewoon weg zeer speciaal. Ik kan het team niet goed genoeg bedanken voor deze auto. We hebben nog wel wat werk te doen om de echte top te bereiken."