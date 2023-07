Verstappen kiest bewust: "Ik wilde buiten blijven vanwege veiligheid"

Het is bijna geen verrassing meer te noemen. Max Verstappen heeft wederom een race gewonnen en dit keer is het de Sprintrace van de Belgische Grand Prix. De Nederlander begon vanaf pole position, maar omdat het vlak voor de start begon te regenen werd die uitgesteld. Toen de race uiteindelijk begon werd het een rollende start.

Omdat de baan tijdens de rondes achter de Safety Car - voor de start - snel op bleek te drogen, doken veel coureurs meteen de pits in. Max Verstappen bleef rijden en ging een ronde later voor een bandenwissel, maar kwam daardoor achter Oscar Piastri terecht bij het uitkomen van de pits. Enkele ronden later haalde Verstappen gedecideerd in en pakte hij de leiding die hij niet meer afstond.

Vliegend over het circuit

De Red Bull-coureur legt uit waarom hij niet meteen naar binnen kwam: "We maakten de juiste keuze. Ik had als eerste naar binnen kunnen komen, maar dan kun je geblokkeerd worden door andere auto's, er kan een Safety Car komen en dan verlies je extreem veel tijd. Het maakte mij niet uit dat ik buiten bleef, we verloren slechts één positie. Op het moment dat ik op intermediates stond vloog ik over het circuit, dat was denk ik wel te zien, dus ik vond het prima."

"Ik had alles onder controle, ook de remmen. De auto was snel, de banden hielden het goed, dus de problemen die ik had waren echt heel klein en niet noemenswaardig."