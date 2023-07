Mekies eerder naar AlphaTauri door speciale deal

Deze week werd officieel bekend dat sportief directeur Laurent Mekies per direct stopt bij Ferrari. In 2024 gaat de Fransman als teambaas aan de slag bij AlphaTauri.

In de tussentijd gaat Mekies op 'gardening leave'. Dat betekent dat een werknemer geen functie elders mag uitoefenen voor een bepaalde periode zodat gevoelige informatie niet direct bij de concurrent komt.

Red Bull heeft er nu voor gezorgd door een speciale deal met Ferrari dat Mekies toch eerder mag beginnen dan gepland. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft tekst en uitleg, maar geeft niet alles prijs over de overeenkomst met Ferrari.

"We zijn het eens geworden over een deal met Ferrari, vertelde Marko aan Sport1. Mekies komt in januari naar ons toe."

het gerucht gaat namelijk dat Red Bull's technisch directeur Pierre Wache als onderdeel van de deal naar Ferrari zal vertrekken.