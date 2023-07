Marko glimlacht: "In Q3 ontplofte Max gewoon"

Max Verstappen was vandaag weer een klasse apart in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlander was veel sneller dan de rest van het veld en pakte met twee vingers in zijn neus de snelste tijd. Door die gridstraf start hij niet vanaf pole, maar Helmut Marko was alsnog zo trots als een pauw.

Verstappen had een bijna foutloze kwalificatie op het Belgische circuit. In het tweede gedeelte van de kwalificatie werd het nog eventjes krap, maar bevond de Nederlander zich nog net aan de goede kant van de lijn. In het derde deel van de kwalificatie vernederde Verstappen zijn concurrenten en was hij uiteindelijk bijna een seconde sneller dan nummers twee en derde Charles Leclerc en Sergio Perez.

Ontploffen

Red Bull-adviseur Helmut Marko was enorm trots op het resultaat van zijn stercoureur. De Oostenrijker bekeek de verrichtingen van Verstappen met een grote glimlach en liet dat gevoel spreken bij de Duitse tak van Sky Sports: "We hadden zeker geen foutloos tweede gedeelte van de kwalificatie, het was allemaal heel erg close. In Q3 ontplofte Max, dat was echt een ongelooflijke demonstratie. We hadden dat eigenlijk al een beetje zien aankomen."

Oud echtpaar

Marko kon ook wel lachen om een moment in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Verstappen ruziede hier eventjes met zijn engineer over de strategische keuzes. Het liep allemaal goed af en Marko maakt zich er niet druk om: "Het was een soort oud echtpaar. Ze maakten even ruzie over wanneer ze de baan op moesten gaan. Nu is alles weer helemaal goed. Dat is Max, want hij wil altijd het maximale. Het is één van de eigenschappen die hem zo competitief maakt."