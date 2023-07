Szafnauer geeft Alpine trap na: "Management niet realistisch"

Het rommelt bij Alpine. Het lijkt op een grote chaos nu er een grote schoonmaak plaatsvindt bij het Franse team, gevestigd in zowel Engeland als Frankrijk. Alpine CEO Laurent Rossi moest enkele weken geleden het veld ruimen terwijl teambaas Otmar Szafnauer na dit weekend zal stoppen met zijn werkzaamheden. Datzelfde geldt voor Alan Permane, die meer dan 34 jaar werkzaam is voor het team, en Pat Fry die over zal stappen naar Williams.

Het vertrek van Szafnauer is opmerkelijk aangezien hij nog geen anderhalf jaar bezig is met zijn werk voor het team. In gesprek met Viaplay liet hij echter weten waarom hij vertrekt en daarbij geeft hij aan niet door één deur te kunnen met het nieuwe management.

Szafnauer verklaarde: "We kijken verschillend naar hoe lang het duurt om een Formule 1 vanuit het middenveld een topteam te maken. In mijn visie duurt dat enkele jaren maar sommige personen in het management denken dat dit minder tijd kost. Ik vind dat niet realistisch. Als blijkt dat je het daar niet over eens kunt worden is het denk ik beter om wat anders te gaan doen."

"Voorlopig zul je mij niet bij een ander F1-team zien, in ieder geval niet het komende jaar. Maar in de toekomst zal ik hier zeker weer rondlopen, dit zal niet de laatste keer zijn dat we elkaar hier hebben gesproken."