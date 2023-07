Otmar Szafnauer per direct ontslagen als teambaas door Alpine

Alpine heeft teambaas Otmar Szafnauer per direct ontslagen, zo melden bronnen aan GPToday.net. De Roemeens-Amerikaanse manager lag al langer overhoop met Laurent Rossi, de CEO van Alpine, die inmiddels ook plaats heeft moeten maken.

Szafnauer en Alpine is geen gelukkig huwelijk gebleken. Begin 2022 kwam hij over naar het Franse merk nadat hij was vertrokken bij Aston Martin. Daar moest hij vertrekken naar verluidt omdat hij het niet altijd eens was met teameigenaar Lawrence Stroll.

Grote chaos

Alpine meldt dat het in overleg met Szafnauer heeft afgesproken dat hij dit weekend wel zijn werkzaamheden in Spa-Francorchamps zal verrichten maar daarna zal stoppen. Dat is echter niet alles, want sportief directeur Alan Permane moet na 34 jaar trouwe dienst ook plaatsmaken. Pat Fry vertrekt daarnaast ook, van wie wordt verwacht dat hij later vandaag aan wordt gekondigd als technisch directeur bij Williams.

Bij Alpine heerst sinds dit jaar echter een giftige sfeer. Een bron binnen Alpine vertelde ons: "Na de kwalificatie in Bahrein hebben Rossi en Szafnauer tijdens de meeting elkaar de huid vol gescholden. Allebei wilden ze een andere kant op met het team en toen heeft Rossi tegen Szafnauer gezegd 'als je niet met mij meegaat vlieg je eruit'. Dat was al gebeurd met Rossi, maar nu ook met Szafnauer."

"Het is bovendien echt een chaotische zooi hier. Het management wisselt continu en er is geen duidelijke leiding. Iedereen die ik hier spreek merkt de onrust en is in gesprek met andere teams. Belangrijke en goede jongens die lopen weg; de belangrijkste versnellingsbak ontwerper is vertrokken naar Aston Martin en een andere engineer op het gebied van kwaliteit is vertrokken naar McLaren."