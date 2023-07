Norris trekt boetekleed aan over kapotte beker

Welbekend sloeg Lando Norris per ongeluk de bokaal van Max Verstappen aan gort bij het openen van de champagnefles. De Brit en de Nederlander deden er lacherig over, wat niet iedereen kon waarderen. De McLaren-coureur bood donderdag in Spa zijn excuses aan voor zijn gedrag en stuk maken van de trofee.

"Ik wil me er wel voor verontschuldigen", zei Norris. "Ik was duidelijk niet van plan zoiets te doen. Ik weet hoeveel het voor de Hongaren betekent. Het maakt deel uit van hun cultuur, enzovoort", zei de Brit schuldbewust.

"Ik heb genoten van de tijd, maar het was nooit mijn bedoeling om zoiets te doen. Ik heb mijn excuses aangeboden aan Max. Ik weet dat ik er een paar grappen over heb gemaakt, die ik misschien niet had moeten maken."

Het was duidelijk te merken dat de McLaren-rijder zich erg schuldig voelde over de gebeurtenis. "Ik voel me echt slecht. Als hij het met mijn trofee deed, zou ik geïrriteerd zijn!"

"Het spijt me. Aan de mensen die er tijd en moeite in hebben gestoken om het te maken, het was echt niet mijn bedoeling dat het zou gebeuren. Ik zal ervoor zorgen dat ik de volgende keer veel voorzichtiger ben met vieren!", beloofde Norris.