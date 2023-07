Ricciardo tempert hoge verwachtingen: "Er valt nog veel te leren"

Daniel Ricciardo krijgt sinds zijn come back op de grid ontzettend veel aaandacht. "De eerste mediadag, er was veel. Ik denk dat ik grapte dat het was alsof ik een wereldkampioenschap won, er was zoveel belangstelling. Maar je moet het gewoon allemaal opslurpen en ervan genieten."

Voor de Australiër zijn er hoopvolle verwachtingen na zijn sterke optreden in Hongarije, maar hij probeert dat zelf wel te temperen. "Ik ken de sport goed genoeg om er niet elke keer vanuit te gaan dat ik nu sneller zal zijn. Ik weet dat er nog meer te leren valt", voegde Ricciardo eraan toe.

Terugkijkend op zijn eerste Grand Prix sinds zijn rentree, was Ricciardo blij met hoe het allemaal ging. "Ik denk dat het weekend als geheel goed is verlopen, op maandag was ik ook behoorlijk kapot. Ik was erg ingehouden, ik dacht er gewoon over na, ja ik was blij met mijn prestatie, maar ik was blij met hoe ik was weer gaan racen."

Ricciardo's doelstelling was punten scoren, maar dat zorgde niet teleurstelling bij de 34-jarige. "Natuurlijk ben ik erg resultaatgericht, maar ik had het gevoel dat ik alles had gedaan wat nodig was. Uiteindelijk, hoe je het ook noemt, een beetje pech in bocht 1 of wat dan ook, betekende het 13e. Maar ik was nog steeds blij met alles wat ik in het weekend heb gestoken."

Ricciardo snapte dat AlphaTauri ook even moest schakelen met zijn terugkomst. "Een week geleden wisten ze nog niet dat ik in de auto zou gaan rijden. Ook de schijnwerpers stonden op het team. Ik denk dat iedereen het goed heeft aangepakt."