Steiner vindt rookies in huidig F1-klimaat groot risico

Haas F1-teambaas Guenther Steiner vindt het aannemen van rookies een groot risico in het huidige F1-klimaat.

Volgens de Italiaan kan ervaring miljoenen schelen, hoewel er altijd uitzonderingen zijn zoals met Oscar Piastri die goed presteert en de ervaren Nyck de Vries die tegenviel.

"Waar de Formule 1 nu staat, is potentiële kwaliteit essentieel", vertelde hij aan de Deense site Ekstra Bladet. "Je moet iemand vinden die echt heel goed is."

Neem Oscar Piastri op Silverstone. Hij is duidelijk uitzonderlijk. Maar dan neem je Nyck. Nyck de Vries is geen slechte coureur. Maar hij heeft het niet gehaald."

AlphaTauri besloot om de ervaren Daniel Ricciardo terug te nemen. Steiner denkt dat de keuze op een oudere rot mede komt omdat Haas F1 Nico Hulkenberg aantrok met groot succes tot gevolg.

“Ze halen hem terug die vorig jaar niet heeft gepresteerd waartoe hij in staat was, dat zal hij zelf toegeven. Ik denk ook dat ze hem hebben teruggebracht omdat het bij ons werkte."

Veel teams verkiezen dus ervaring boven talent volgens Steiner. "Het wordt steeds moeilijker voor rookies om in deze sport te komen. Alle teams zijn nu goed. We hebben geen backmarkers meer."

Hij vervolgt zijn betoog: "Het is zo belangrijk voor de teams om goede en ervaren coureurs te hebben en het is zelfs nog belangrijker omdat we zo dicht bij elkaar staan."

"Niemand zal een rookie meer een stoel geven voor 10-15 miljoen dollar. Je kunt 10-15 miljoen winnen met een plaats op de ranglijst. Het is het niet meer waard."

Dit heeft gevolgen voor nieuwe aanwas volgens de Italiaan "Het zal dus nog moeilijker worden om nieuw talent van de F2 naar de F1 te krijgen. Omdat niemand het risico durft te nemen."

"Kijk naar Aston Martin, ze pakten een 41-jarige met een fantastisch resultaat. Haas pakte Hulkenberg. Het ging niet zo goed met AlphaTauri, maar zij deden hetzelfde [met Nyck].”