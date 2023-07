Jordan ziet Piastri als kandidaat voor toekomstige teamgenoot van Verstappen

Eddie Jordan, oprichter van het voormalige F1-team Jordan, denkt dat McLaren-coureur Oscar Piastri in de toekomst wel een overstap naar Red Bull zou kunnen maken. De oud-teambaas laat weten zeer onder de indruk te zijn van de prestaties van Piastri tot nu toe.

Lewis Hamilton was polesitter bij de Grand Prix van Hongarije, maar het waren Max Verstappen en Oscar Piastri die een aantal bochten na de start van de race met elkaar in gevecht om de leiding konden. Verstappen nam de leiding echter stevig in handen, en Piastri moest na een uitstekende eerste paar ronden uiteindelijk met een vijfde eindplaats genoegen nemen. Een sterk resultaat voor de F1-rookie, vinden vele stemmen in en rondom de paddock. Zo ook Eddie Jordan:

"Wat mijn interesse wekte, was deze jongen, (Oscar) Piastri. Hij had nooit eerder op dit circuit gereden, misschien een enkele keer in de juniorseries, en om hem zo sterk te zien kwalificeren en vervolgens tegen Max (Verstappen) te zien racen..."

"Wees voorzichtig met waar hij naartoe gaat, want ik denk dat hij een grote ster is. Ik ben echt onder de indruk van deze jonge knul, dus hij zou een van de coureurs zijn waar ik naar zou kijken om Max in de toekomst uit te dagen", meent Jordan tegenover Talksport.

Jordan weet tevens een link te leggen naar Red Bull, het team waarmee Verstappen momenteel zeer succesvol is. Piastri's manager Mark Webber was namelijk tussen 2007 en 2013 F1-coureur bij Red Bull, en denkt dat een toekomstige overstap naar de Oostenrijkse renstal zeker niet onrealistisch is.

"Hij (Piastri) wordt gemanaged door mijn voormalige partner Mark Webber, en we hebben allemaal gezien hoe hij Piastri naar McLaren bracht. Wees niet verrast als Piastri degene zou zijn die in de toekomst het tweede stoeltje bij Red Bull vult. Ik zie Ricciardo die kans niet krijgen. Red Bull maakt er namelijk geen gewoonte van om dezelfde keuzes te maken, want ze hebben juist een vooruitziende blik", concludeert Jordan.