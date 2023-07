Ocon geeft heftigheid startcrash aan: "Mijn stoeltje brak in tweeën"

Het team van Alpine kende een zeer tegenvallende Hongaarse Grand Prix. De Franse renstal was al klaar na de eerste bocht. Beide coureurs werden geraakt door elkaar na een fout van Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou. Esteban Ocon geeft aan dat de schade veel groter is dan men denkt.

Zhou maakte een fout bij het aanremmen van de eerste bocht en raakte daardoor de achterkant van de AlphaTauri van Daniel Ricciardo. Hierdoor raakte de Australiër de Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly. De Franse coureurs raakten elkaar hierdoor en Ocon werd zelfs gelanceerd. Allebei zochten ze de pitlane op en concludeerde het team dat ze moesten opgeven.

Ocon geeft aan dat de schade veel groter was dan op het eerste oog zichtbaar was. De Franse coureur ondervond namelijk veel hinder van de crash, zo geeft hij aan in gesprek met Motorsport.com: "We werden het slachtoffer van een knal in de eerste bocht. Het was een fout van Zhou aan de achterkant en dat resulteerde in een enorme beuk. Ik werd iets van twee of misschien zelfs vier meter de lucht in gelanceerd. Toen ik daarna de grond raakte, was de landing keihard. Mijn stoeltje brak in tweeën, dat geeft aan hoe hard de impact was."