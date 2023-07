Marko trots op Perez: "Hij had de pech dat hij over de marbles moest rijden"

Sergio Perez reed in Hongarije een zeer sterke Grand Prix. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur vocht zichzelf vanaf de negende plaats al snel naar voren. Hij duelleerde met meerdere grote namen en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Helmut Marko geeft aan waarom Perez de aanval op Lando Norris niet kon openen.

Perez vocht zich door het veld naar voren en vocht duels uit met onder meer Oscar Piastri en Lewis Hamilton. Vooral het duel met Piastri was zeer fel, de twee coureurs gaven elkaar amper ruimte en de Australische McLaren-coureur ging zelfs door het gras. In de slotfase joeg Perez ook op de McLaren van Lando Norris, hij kon de Brit echter niet bijhalen in de slotfase van de race.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was zeer blij met het resultaat van Perez. Marko kon wel begrip opbrengen voor de race van Perez. In gesprek met Sky Sports Deutschland legt Marko uit waarom Perez niet langs Norris kon komen: "Checo heeft een zeer goede race gereden met een aantal mooie inhaalacties. Hij had de pech dat hij bij alle inhaalacties van de ideale lijn af moest. Toen kwamen er marbles op zijn banden en die gingen er ook niet meer af. Hierdoor kon hij Norris niet meer aanvallen."