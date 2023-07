Marko looft Verstappen: "Dit maakt hem een uitzonderlijke coureur"

Max Verstappen bezorgde zijn werkgever Red Bull Racing vandaag een nieuw record door de Hongaarse Grand Prix op zijn naam te schrijven. De Nederlander gaf zijn team het record van de meeste zeges op rij van een renstal. Helmut Marko kwam superlatieven te kort om zijn coureur te complimenteren.

Verstappen begon de Hongaarse Grand Prix vanaf de tweede plaats, maar rekende bij de start direct af met polesitter Lewis Hamilton. Hij reed vervolgens makkelijk weg bij de achtervolgende McLarens en kwam met ongeveer een half seconde voorsprong op de nummer twee Lando Norris over de streep. De zege kwam op geen enkel moment in gevaar en Verstappen liet zijn team juichen.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko kon juichen. De Oostenrijker was apetrots op het resultaat van zijn Nederlandse topcoureur. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports deelt Marko zijn complimenten: "Die succesvolle start en soevereiniteit waarmee Max vervolgens de race naar huis reed was geweldig. Hij reed op de goede banden en reed, zoals je zag, op de reserves. Vervolgens pakte hij ook nog eens de snelste ronde. Dat was met nog meer soevereiniteit en gemak, dat maakt hem een uitzonderijke coureur."