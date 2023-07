Hamilton baalt: "Max duwde mij naar buiten"

Lewis Hamilton startte de Hongaarse Grand Prix van vandaag vanaf de pole position. De Britse Mercedes-coureur wilde de strijd met de Red Bull van Max Verstappen aangaan. Het plannetje mislukte en Hamilton kwam slechts als vierde over de streep. Na afloop was hij dan ook niet tevreden.

Hamilton wilde goed aan de race beginnen, maar lach na één bocht al op de vierde plaats. Verstappen en de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri wisten de Brit namelijk te passeren. Hierdoor moest Hamilton een inhaalrace gaan rijden, maar dat lukte niet helemaal. In de slotfase kwam hij nog in de buurt van nummer drie Sergio Perez, maar kwam hij een paar rondjes te kort.

Start

Na afloop keek Hamilton terug op een redelijk tegenvallende start. De Britse zevenvoudig wereldkampioen legde het uit in gesprek met Sky Sports: "De start zelf was op zich niet slecht, maar hij was natuurlijk niet zo goed als de start van Max. Ik had wat wheelspin, Max zat aan mijn binnenkant, duwde mij ietsje wijd en ik werd daarna ingehaald door de twee McLarens. Het was dus geen geweldige start, het deed mij denken aan 2015."

Balans

Hamilton kon daarna niet meer meestrijden met de wagens voor hem. Pas in de slotfase van de race kon hij de degens gaan kruisen met Sergio Perez. Hamilton is duidelijk: "Na de start had ik niet de pace om de andere jongens bij te houden. De balans was eigenlijk best wel slecht in de eerste stint. Ik had onderstuur en daarna een beetje overstuur. Ik had dat in de bochten en kon daardoor de andere jongens niet bijhouden."