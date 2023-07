Brown grijnst: "Fijn om twee races te hebben waarin alles goed gaat"

Het team van McLaren kende een geweldige Hongaarse Grand Prix. De Britse renstal toonde zich de uitdager van Red Bull Racing, maar had wel een halve seconde achterstand op de Oostenrijkse concurrent. Desalniettemin zorgt de tweede plaats van Lando Norris voor veel blijdschap bij Zak Brown.

McLaren kende een uitmuntende start van de Hongaarse Grand Prix op de Hungaroring. Bij de start schoten Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri als pijlen uit een boog naar voren. Alleen Max Verstappen kwam beter weg en in de openingsfase konden ze de Nederlander zelfs aardig volgen. In de loop van de race werd het gat groter en werd Piastri verslagen door de strategie van Norris. De jonge Australiër werd uiteindelijk vijfde.

De tweede en de vijfde plaats zorgden voor een grote grijns op het gezicht van McLaren CEO Zak Brown. De Amerikaan zag dat zijn team in navolging van de Britse Grand Prix weer schitterde. In gesprek met Sky Sports spreekt Brown zich uit: "Het is fijn om twee, eigenlijk drie, races achter de rug te hebben waarin de coureurs het goed doen, de pitstops foutloos verlopen en waar de betrouwbaarheid top is. We blijven wel gewoon door pushen. De auto voelt beter aan en is niet enorm anders geworden. We hebben gewoon betere downforce, maar we moeten nog wel werken aan de langzame bochten."