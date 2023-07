Alpine-teambaas: "We zitten dichter op Mercedes en Ferrari"

Otmar Szafnauer, teambaas van Alpine, beweert dat zijn team dichter bij Mercedes en Ferrari staat dan vorig seizoen. Helaas voor de Franse fabrikant is Alpine door de overweldigende Britse Grand Prix van McLaren gedegradeerd naar de zesde plaats in de constructeursstand, hoewel ze wel een podium op hun naam hebben staan dankzij de heldendaden van Esteban Ocon in Monaco.

Alpine is nu verwikkeld in een intense strijd achter Red Bull Racing, waarbij de snelheid van McLaren, Mercedes, Ferrari en Aston Martin van week tot week fluctueert. Twee weken geleden mengde zelfs Williams zich in de strijd op Silverstone.

Alpine staat nu onder druk om terug te vechten met een upgradepakket dat kan wedijveren met dat van McLaren. In gesprek met F1.com zegt Szafnauer: "Vorig jaar deden we niet veel voor elkaar onder - behalve dan dat Aston helemaal achter lag op de rest van ons. Ik moet opletten wat ik zeg, maar we zitten nu dichter bij Mercedes en Ferrari, en we hebben ons relatieve verschil met Red Bull behouden."

"Maar Aston Martin heeft ons en een aantal anderen gewoon ingehaald. Dus daar lijkt het op. Als ik naar de punten kijk, staan we nu zesde en dat is niet waar we willen staan. We moeten dus meer punten gaan scoren. Onze upgrades hebben dit jaar gewerkt en er komt nog een belangrijke aan voor de zomerstop."