Sergio Perez heeft medelijden met Nyck de Vries

De positie van Sergio Perez staat al enkele weken flink onder druk door zijn tegenvallende prestaties bij Red Bull. Datzelfde gold ook voor Nyck de Vries, maar hij werd vorige week vervangen door Daniel Ricciardo, die dit weekend zijn comeback maakt in de F1 voor AlphaTauri.

De F1-experts in de paddock van de Hungaroring noemen de wisseling van de wacht een typische actie van Helmut Marko. De zwakste schakel bij AlphaTauri wordt vervangen door een ervaren coureur als Ricciardo, die nog altijd erg snel blijkt te zijn. Presteert Ricciardo en verslaat hij teamgenoot Yuki Tsunoda, dan staat de positie van Perez nog meer onder druk.

Op de Hungaroring werd Sergio Perez gevraagd hoe hij zich erbij voelde. De Mexicaan zegt in gedachten te zijn bij de Vries en zei: "Nou, om eerlijk te zijn heb ik medelijden met Nyck. Hij heeft een heel korte ervaring gehad, het was in dat opzicht behoorlijk wreed. Maar je weet nooit wat de toekomst voor hem in petto heeft. Zo is het nu eenmaal, dit is Formule 1."

Na zijn eenmalige vervangende optreden voor Williams op Monza jaar, kwam de Vries 10 keer uit voor AlphaTauri, zonder een punt te scoren in 2023. Toen Perez werd gevraagd of de Vries meer tijd had verdiend, zei hij: "Het is echt moeilijk om de balans op te maken. Soms zijn er coureurs die door omstandigheden meer tijd hebben dan anderen. Hij had de pech dat Daniel direct kon instappen."