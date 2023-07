McLaren apetrots op talentvol rijdersduo: “Beide coureurs kunnen van elkaar profiteren”

Het Formule 1-circus is inmiddels al op de Hungaroring aangeland, maar team McLaren zal ongetwijfeld nog van de Britse Grand Prix nagenieten. Terwijl oogappel Lando Norris een uitstekende tweede plaats bemachtigde, finishte teamgenoot en rookie Oscar Piastri niet al te ver achter hem op de vierde eindstek. Reflecterend op de rijdersline-up laat teambaas Andrea Stella weten zeer blij met zijn coureurs is.

McLaren begon het F1-seizoen met een valse start, aangezien de renstal uit Woking haar MCL60-bolide maar niet op gang leek te krijgen. Echter heeft de papajakleurige equipe sinds de Oostenrijkse Grand Prix op aerodynamisch vlak een doorbraak gehad, en zijn de resultaten van coureurs Lando Norris en Oscar Piastri wél om trots op te zijn. Of het team onder leiding van teambaas Andrea Stella haar successen ook in Hongarije weet voort te zetten blijft nog afwachten, want volgens Norris is de openwielbolide van zijn team niet goed genoeg in de langzamere bochten.

Of de glorie voor McLaren bij het derde opeenvolgende Grand Prix-weekend nou wel of niet voortgezet kan worden, trots is teambaas Stella sowieso. Niet alleen op Norris, maar vooral ook op Piastri, die dit seizoen zijn allereerste jaar in de koningsklasse afwerkt. "Oscar's (Piastri) performance tot nu toe is geweldig, vooral aangezien hij een rookie is. Al tijdens de (eerste) trainingssessie was hij meteen al snel."

"Dit heeft ervoor gezorgd dat beide coureurs een soort synergie hebben waarbij ze allebei kunnen zien waar ze ten opzichte van de ander het beter kunnen doen. En dit zorgt ervoor dat het algehele niveau van beide coureurs verhoogd wordt. Beide coureurs kunnen van elkaar profiteren."

Bij de race op Silverstone wist deed McLaren de F1-grid tot een schudden brengen, want terwijl Norris zich als tweede kwalificeerde, kon Piastri op de derde plaats achter zijn teamgenoot aansluiten, om vervolgens ook tijdens de Grand Prix zijn talent te kunnen laten gelden: "Zijn talent om de grip van de banden te ontgrendelen, om tegelijkertijd tijdens een intense race situatie zonder fouten te rijden en om bij de safety car herstart over de harde band na te denken, was er al meteen. Dat zijn karakteristieken van een volwassen manier van racen, en dat is zeer indrukwekkend voor een coureur die nog zo jong is", concludeert Stella.