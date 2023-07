Haas F1 wil auto drastisch veranderen

Haas F1 gebruikt veel Ferrari-onderdelen, waaronder de krachtbron, voor hun bolides. In het ontwerp van de wagen heeft de Amerikaanse hierom vaak de lijn gevolgd van het Italiaanse merk. Technisch ingenieur bij Haas, Simone Resta, zegt tegenover Motorsport.com dat Haas F1 in de toekomst de Ferrari-filosofie meer laat varen.

Op dit moment is Red Bull toonaangevend met het ground effect en Haas F1 wil daar ook de focus op leggen. "Het is duidelijk dat de carrosserie veel aandacht krijgt.''



Resta vervolgt: ''In dit deel zijn we een beetje anders dan de anderen. Natuurlijk hebben we vanaf het begin van de reglementen, dus vanaf medio 2021, dingen bekeken en we dachten dat we de beste optie voor ons hadden gekozen.''

“We blijven het beoordelen. We hebben het beoordeeld voor de auto van dit jaar en we blijven ernaar kijken. Misschien veranderen we, misschien niet. We gaan er naar kijken.''

Mocht er drastische veranderingen plaatsvinden, zal het pas waarschijnlijk zichtbaar zijn in 2024. Dit jaar wordt het lastig voor Haas F1, maar niks is onmogelijk.



"We gaan een periode in waarin het steeds moeilijker wordt om de auto van dit jaar te upgraden qua timing", zei hij. ''Maar toch, we zitten in juli en het seizoen zal tegen het einde van het jaar eindigen. Dus technisch gezien zou er tijd kunnen zijn om ook de complete carrosserie te veranderen als we denken dat het de auto hierdoor sneller maakt.''

''Misschien zien we dat de sterke auto's er allemaal een beetje hetzelfde uitzien als je van de zijkant en van boven naar beneden kijkt', zei Resta. "Dat speelde eerder al in onze gedachten, maar misschien is dat net iets meer een indicatie waar het naartoe gaat."