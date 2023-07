'Red Bull-update in Hongarije levert 2 tienden tijdwinst op'

Het team van Red Bull zal aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Hongarije meerdere updates op de RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez plaatsen. Volgens berichtgeving van het Duitse Auto Motor und Sport leveren deze updates, die met name zichtbaar zijn aan de sidepods, een tijdwinst op van 2 tienden per rondje.

AMuS stelt: "Red Bull zal zichtbare updates op de auto's zetten in Hongarije, die met name te zien zijn aan de sidepods en het bodywork. Ze hopen hiermee 2 tienden per rondje tijdwinst te behalen. Als dat daadwerkelijk het geval is betekent dit dat Verstappen nog makkelijker zijn races kan winnen."

Updates op alle onderdelen

De Nederlander kijkt uiteraard nieuwsgierig naar de nieuwe updates op zijn Red Bull-auto: "De stabiele factor is dat we ieder weekend bovenaan de tijdenlijst staan. Dat is voor ons natuurlijk het belangrijkste. In Hongarije rijden we op een totaal ander circuit, maar daar komen updates op de auto die hopelijk goed voor ons werken. Op het gebied van drag, bochten met lage, gemiddelde en hoge snelheid, op het vlak van DRS en bandenslijtage, op ieder onderdeel verwachten we verbetering van deze update. Dat is ook waar we als team al een tijd aan werken, en dat is geen grap."