Ralf Schumacher onder de indruk: "Max is een uitzonderlijk talent"

Max Verstappen heeft momenteel een reusachtige voorsprong op zijn concurrentie in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won afgelopen weekend met speels gemak in Silverstone, ook Ralf Schumacher is onder de indruk. Schumacher stelt dat Verstappen een uitzonderlijk talent is.

Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. De Nederlander heeft dit seizoen slechts twee Grands Prix niet gewonnen en is vrijwel elk weekend sterker dan zijn concurrenten. Verstappen breekt vrijwel elk weekend een nieuw record en maakt daarmee indruk op veel fans, kenners en collega's. Ook zijn zege op het circuit van Silverstone van vorige week zorgde voor applaus.

Uitzonderlijk

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher was enorm onder de indruk. De normaal gesproken zeer kritische Duitser deelt zijn complimenten uit in zijn Sky Sports-column: "Opnieuw een klinkende overwinning voor Verstappen en Red Bull. Het is alweer de achtste zege van de wereldkampioen en we moeten het nog eens benadrukken: Max is een uitzonderlijk talent. Hij is een coureur waarvan er in de geschiedenis van de Formule 1 niet veel van zijn geweest. Hij is foutloos en hij heeft altijd het overzicht, bijvoorbeeld bij de strategie."

Perez

Alhoewel de huidige Red Bull-bolide zeer dominant is, blijft Verstappens teamgenoot Sergio Perez vaak ver achter. Volgens Schumacher laat dit ook weer de overmacht van Verstappen zien: "Je ziet het in vergelijking met de resultaten van Perez. De Red Bull is zeker een geweldige auto en heeft het meest complete pakket. Misschien zijn ze niet altijd de beste, maar verhoudingsgewijs zijn ze het meest stabiel en Verstappen presteert daar optimaal van."