Ricciardo ziet veel overeenkomsten tussen Verstappen en Norris

Daniel Ricciardo keert aankomend weekend terug op de Formule 1-grid bij het team van AlphaTauri. De Australiër wordt de teamgenoot van Yuki Tsunoda, eerder was hij de teammaat van onder meer Max Verstappen en Lando Norris. Hij stelt dat die twee coureurs een vergelijkbaar niveau hebben.

Ricciardo functioneerde dit seizoen eigenlijk als de derde coureur van Red Bull Racing, maar eerder deze week besloot AlphaTauri Nyck de Vries te ontslaan. De Italiaanse renstal klopte bij grote broer Red Bull Racing aan en leent Ricciardo nu tot en met het einde van het seizoen. De Australische comeback-kid mag nu laten zien wat hij nog in zijn mars heeft.

Ricciardo zal gaan vechten met zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda. Eerder was hij de teamgenoot van Max Verstappen (Red Bull) en Lando Norris (McLaren). In gesprek met Crash.net stelt hij dat deze coureurs even goed kunnen zijn: "Lando vergelijken met Max is moeilijk. Heeft Lando een paar geweldige kwalificatierondjes gereden? Absoluut. Waren ze net zo goed als iedereen op de grid? Waarschijnlijk wel ja. Dat heeft Max natuurlijk ook gedaan. Ik denk dat er dagen waren waar Lando er net zo goed uit zag als Max. Het is moeilijk om een goede vergelijking te maken, maar ik denk dat Lando heel erg goed is."