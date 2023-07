AlphaTauri ontvangt Ricciardo met open armen bij eerste werkdag

Daniel Ricciardo heeft zijn eerste werkdag bij AlphaTauri erop zitten. De Australische coureur werd deze week aangekondigd als de vervanger van Nyck de Vries. Red Bull Racing leent hem voor de rest van het seizoen uit en AlphaTauri deelt de beelden van het welkomspraatje van Ricciardo.

Op een korte video van AlphaTauri is te zien dat Ricciardo hartelijk welkom wordt geheten bij de Italiaanse renstal in Faenza. De breed lachende Ricciardo wordt bij de ingang van het pand opgewacht door teambaas Franz Tost en kopstuk Peter Bayer. Hij krijgt een speciale pas om zijn nek gehangen en de ruimte is aangepast voor zijn komst. De vervanger van Nyck de Vries krijgt tevens een hartelijk applaus van de medewerkers.