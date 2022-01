Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, onlangs 53 jaar geworden, heeft een glansrijke F1-carriére gehad met ongekende successen en prestaties. In 1996 tijdens de kwalificatie van de prestigieuze Grand Prix van Monaco liet de meervoudig kampioen andermaal blijken uit welk racehout hij was gesneden.

Schumacher maakte verschil

26 jaar terug was de Williams dominant en reed Damon Hill op weg naar zijn eerste en enige wereldtitel. De enige tegenstand kwam van zijn teamgenoot en debutant Jacques Villeneuve. Schumacher als regerend kampioen, in zijn eerste seizoen met Ferrari, had geen materiaal tot zijn beschikking om te vechten voor de wereldtitel.

Toch liet Schumacher aan de Franse Rivièra wonderbaarlijke dingen zien in de mindere F310. De Duitser verpulverde het hele 23-koppige veld en had een grote marge van ruim vijf tienden op nummer twee Hill. Tot grote blijdschap en verbazing van Ferrari-teambaas Jean Todt.

Controverse

Aan het einde van deze sessie zorgde Schumacher voor gefronste wenkbrauwen. Gerhard Berger in zijn Bennetton was bezig aan een snelle ronde met een paar minuten nog op de klok. Dat terwijl Schumacher langzaam reed op de baan en naar het publiek zwaaide.

Bij het einde van de tunnel kwam een aanstormende Berger aangereden. Schumacher zag de Oostenrijker te laat en kon niet op tijd opzij. Berger spinde hierdoor bij de chicane en kon zijn goede ronde en mogelijke poleposition wel vergeten. Ondanks het incident hoefde Schumacher niet te vrezen voor consequenties.

​​​​Race eindigt in mineur

De Grand Prix in Monaco werd verreden onder natte omstandigheden. Iedereen startte op regenbanden, behalve Jos Verstappen die zijn wilde gok snel in tranen zag eindigen.

Na het doven van de rode lichten verloor de Duitser de eerste positie aan Hill. Daarna werd het van kwaad tot erger met een crash in de vangrails, twee bochten voor de beroemde tunnel.

Schrale troost voor Schumacher, hij was die zondag absoluut niet de enige die kon fluiten naar mogelijke glorie. Door ongelukken en pech kwamen er maar drie (!) rijders uiteindelijk aan de finish. Fransman Oliver Panis, vanaf P18 gestart, werd de verrassende en gelukkige winnaar in zijn Ligier Mugen-Honda.

Hieronder de beelden van de magnifieke kwalificatie door Schumacher: