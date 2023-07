'Red Bull toont ook interesse in Leclerc'

Er is momenteel veel te doen over de rijderskeuzes van Red Bull. Eerder deze week werd AlphaTauri-coureur Nyck de Vries ontslagen en vervangen door Daniel Ricciardo en over het tweede zitje bij Red Bull Racing gaan ook veel verhalen rond. Ook Charles Leclerc wordt nu in verband gebracht met een mogelijke overstap naar de Oostenrijkse renstal.

Max Verstappen is momenteel de onbetwiste kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur is oppermachtig en heeft een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot Sergio Perez heeft het zwaar en moest door een aantal slechte kwalificaties veel inhaalraces rijden. De Mexicaan heeft nog tot en met 2024, maar toch gaan er veel geruchten rond over zijn zitje.

Eerder deze week liet Helmut Marko doorschemeren dat hij gecharmeerd is door Lando Norris. Het Italiaanse medium Formu1a.uno meldt dat Red Bull in mei Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft benaderd. De Oostenrijkse renstal wilde kijken of de Monegask mogelijk zou openstaan voor een overstap. Formule 1-eigenaar Liberty Media zou volgens het medium fan zijn van zo'n transfer. Liberty Media wil de topteams overtuigen om twee topcoureurs aan te nemen. Hierdoor zou de show groter kunnen worden als er in de toekomst weer één team dominant is.