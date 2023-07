Horner blij voor Ricciardo: "Rondetijden waren enorm competitief"

Gisteren werd bekend dat Daniel Ricciardo het seizoen gaat afmaken bij het team van AlphaTauri. De Australiër wordt uitgeleend door Red Bull Racing en is de vervanger van de ontslagen Nyck de Vries. Red Bull-teambaas Christian Horner is lovend en stelt dat Ricciardo klaar is voor het restant van het seizoen.

De Vries was bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur wist geen enkel WK-punt te scoren en werd veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Teameigenaar Red Bull liet al meerdere keren doorschemeren dat De Vries moest gaan presteren. In Silverstone gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko al aan dat hij eens goed ging kijken naar de prestaties van Ricciardo tijdens de bandentest.

Gisteren kwam Ricciardo de hele dag in actie tijdens de bandentest op het circuit van Silverstone. Vlak na die test kwam naar buiten dat hij De Vries gaat vervangen. In een persbericht liet Red Bull-teambaas Christian Horner zich over de verhuur uit: "Het was fantastisch om te zien dat Daniel geen snelheid heeft verloren en dat hij zijn meters op de simulator goed kon omzetten in prestaties op de baan. Zijn rondetijden tijdens de bandentest waren enorm competitief. Hij maakte veel indruk en we zijn benieuwd wat hij in de rest van het seizoen kan doen."

🗣️ "It is great to see Daniel hasn’t lost any form while away from racing. We are excited to see what the rest of the season brings for him on loan at @AlphaTauriF1."



Christian on the news that @DanielRicciardo will race for Scuderia AlphaTauri for the rest of the 2023 season.