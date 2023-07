Marko flirt met Norris: "Zou prima bij Red Bull passen"

Max Verstappen is momenteel de overduidelijke kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen is oppermachtig en is veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Of Perez in de toekomst nog de teamgenoot is van Verstappen, is nog niet helemaal zeker. Helmut Marko flirt namelijk met McLaren-coureur Lando Norris.

Perez heeft nog een Red Bull-contract tot en met eind 2024. De Mexicaanse coureur wilde dit seizoen voor de wereldtitel gaan, maar heeft sinds zijn zege in Azerbeidzjan geen grote resultaten meer geboekt. In Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk en Groot-Brittannië viel hij af voor het begin van het derde kwalificatiegedeelte. Hij moest veel inhaalraces rijden en zag dat zijn teamgenoot Verstappen al die wedstrijden wist te winnen.

Ondertussen flirt Red Bull-adviseur Helmut Marko openlijk met McLaren-coureur Lando Norris. De Oostenrijker werd in Silverstone gespot terwijl hij in gesprek was met de manager van Norris. In gesprek met Kleine Zeitung legt Marko de interesse uit: "Lando heeft een McLaren-contract tot en met 2025, maar hij met afstand de beste van de jonge coureurs. Hij zou met zijn jeugdige reactie prima bij Red Bull passen. Het is daarnaast ook geen geheim dat hij goede vrienden is met Max."