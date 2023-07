Norris trots op F1-rookie Piastri: Hij pusht mij en het team naar 'hoger niveau'

Het Formule 1-team van McLaren kan met een goed gevoel op de Britse Grand Prix terugkijken. Terwijl Lando Norris een sterke P2-plaats bemachtigde, moest teamgenoot en F1-rookie Oscar Piastri met een vierde eindplaats genoegen nemen. Na afloop van de race op Silverstone prijst Norris zijn teamgenoot.

Bij de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië konden Lando Norris en Oscar Piastri goed van hun respectievelijke startboxen wegkomen. Norris kon polesitter Max Verstappen bij de start al pakken, en Piastri kon het duo op de voet volgen. Terwijl Norris uiteindelijk zijn gepakte positie uiteindelijk weer aan Verstappen verloor, wist de thuisheld voor de ogen van eigen publiek als tweede te finishen. Piastri verloor zijn derde plaats aan Lewis Hamilton, die maximaal kon profiteren van een safety car. Ondanks dat het papajakleurige team geen dubbel podium heeft kunnen scoren, is de renstal uit Woking zeer blij met het resultaat.

Na afloop van de race laat Norris weten niets minder dan lof voor zijn teamgenoot te hebben, die sinds de start van dit F1-seizoen één van drie rookies is. "We hadden vandaag (zondag) P2 en P3 moeten eindigen. Oscar (Piastri) was het gehele weekend al sterk. Hij had pech met de safety car, want anders was hij P3 geworden, en dat had hij verdiend."

"Hij is het gehele weekend al in vorm. Hij pusht mij ontzettend hard, en dat is juist goed. Hij heeft het team naar een hoger niveau gebracht." Piastri werd dit seizoen door McLaren aangetrokken om de tegenvallende Daniel Ricciardo te vervangen. Tot nu toe heeft die coureurswisseling meer dan goed uitgepakt:

"Het hele jaar is hij al goed. Het is niet alsof hij pas sinds dit weekend sterk is. Dat is hij al sinds dag één, en soms maakt hij mijn leven een stuk lastiger. Dat vind ik niet altijd leuk, maar uiteindelijk is dat zeker iets wat je moet koesteren. Het maakt mij namelijk ook een betere coureur."