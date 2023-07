Tost sluit terugkeer van naam 'Toro Rosso' uit

Het team van AlphaTauri ondergaat komend seizoen een flinke metamorfose. De banden met zusterteam Red Bull Racing zullen inniger worden, teambaas Franz Tost vertrekt en de teamnaam wordt aangepast. Tost geeft aan dat er naar een titelsponsor wordt gezocht en dat de oude teamnaam Toro Rosso niet zal terugkeren.

Het team van AlphaTauri is bezig met een tegenvallend seizoen in de koningsklasse van de autosport. Ze staan momenteel op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap en teameigenaar Red Bull wil verbetering zien. Een verkoop werd eventjes overwogen, maar men besloot uiteindelijk de samenwerking met Red Bull Racing te verbeteren. Daarnaast vertrekt teambaas Franz Tost aan het einde van dit jaar en wordt hij vervangen door Laurent Mekies en Peter Bayer.

Toro Rosso

Wat de nieuwe teamnaam gaat worden, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat men momenteel opzoek is naar een titelsponsor. In gesprek met Motorsport.com geeft Tost aan dat de oude teamnaam in ieder geval niet terugkomt: "Ik denk niet dat de naam Toro Rosso terugkeert. Ik denk dat er nog wel een andere manier is om er meer geld uit te halen. In deze periode van het jaar praten alle teams met mogelijke sponsors en omdat het bij ons om een titelsponsor gaat, is dat al helemaal interessant. We praten momenteel met verschillende partijen."

Interesse

Tost geeft niet aan hoe die gesprekken verlopen. De afzwaaiende teambaas ziet wel dat er veel partijen interesse tonen in het Italiaanse team. Hij legt de zaak uit: "Er is gelukkig genoeg interesse in Scuderia AlphaTauri. Vooralsnog is er echter nog niets bevestigd en hebben we ook nog niets getekend. Dat zal in de komende dagen ook niet gaan gebeuren. Ik denk dat we eerder over maanden spreken voordat er iets is afgehandeld."