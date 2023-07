Marko begrijpt kritische Verstappen: "Dat zegt hij niet zomaar"

Vorige week onthulde de Formule 1 de kalender voor het seizoen 2024. Deze kalender kent een recordaantal van 24 Grands Prix. Max Verstappen is enorm kritisch op deze plannen en vroeg zich af of dit in de toekomst nog wel werkbaar is. Helmut Marko stelt dat Verstappen zoiets niet voor niets zegt.

Verstappen is enorm kritisch op de plannen van de hoge heren van de Formule 1. Hij is geen fan van het huidige sprintformat en ook de overvolle kalender kan hem niet bekoren. Verstappen gaf aan dat hij hierdoor begint te twijfelen aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar of hij daarna doorgaat is zeer onduidelijk.

Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt dat Verstappen gewoon doorgaat met racen in de Formule 1. De Oostenrijker geeft wel aan dat hij de kritiek van Verstappen wel begrijpt. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 spreekt Marko zich uit: "Max zegt zoiets niet zomaar. Ik hoop dat hij doorgaat tot het einde van zijn contract, dat contract loopt in 2028 af. Maar goed, niemand weet het. Misschien komt hij op een dag naar ons toe en zegt hij dat dit het dan was."