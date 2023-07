Norris tempert verwachtingen: "In trage bochten is hij echt slecht"

Het team van McLaren kende op het circuit van Silverstone een zeer sterk raceweekend. Lando Norris en Oscar Piastri kwalificeerden ze als tweede en derde en kwamen als tweede en vierde over de streep. Norris was enorm blij met zijn podiumplaats, maar gaf wel aan dat zijn auto nog steeds niet naar wens presteert.

McLaren begon op een rampzalige wijze aan het huidige seizoen. De MCL60 was niet vooruit te branden en Norris en Piastri worstelden overduidelijk met de auto. In Oostenrijk introduceerde het team een nieuwe update op de auto van Norris. De Brit presteerde direct zeer sterk en in Silverstone reed ook Piastri met de updates. Het team ging als de brandweer en ze probeerden Max Verstappen uit te dagen.

Slecht

Norris pakte bij de start van de Grand Prix de leiding, maar werd daarna voorbij gestoken door Verstappen. De Brit was blij met zijn tweede tijd, maar temperde in gesprek met Motorsport.com de verwachtingen: "In trage bochten is de auto slecht en dan bedoel ik ook écht slecht. Het is heel lastig om mee te rijden. Ik heb het idee dat mensen nu enthousiast worden en dat snap ik, maar er komen nu een paar circuits waarvan mensen zich zullen afvragen waarom we ineens zo slecht zijn."

Bandenslijtage

Norris geeft wel aan dat er een aantal dingen zijn verbeterd door de update. Op de circuits met veel langzamer bochten verwacht hij veel mindere resultaten: "Er zijn zaken verbeterd, zoals de bandenslijtage. Natuurlijk kan het koelen van het rubber nog wel beter kan, maar verder zijn er geen grotere zaken wat dat betreft. Op Silverstone konden we goed omgaan met de banden en ze in een goede staat houden. Zo simpel is het eigenlijk."