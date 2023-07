Hamilton wil serieuze gesprekken voeren met Mercedes over snelheid

Lewis Hamilton kwam in Silverstone als derde over de finish achter zijn landgenoot Lando Norris en racewinnaar Max Verstappen. Hamilton schrok van de tegenvallende pace van zijn team ven Mercedes en de snelle McLarens. Hij geeft aan dat hij precies weet wat er moet gaan gebeuren.

Het team van McLaren kende een opvallend sterk weekend op hun thuiscircuit. De Britse renstal mocht de race met Norris en Oscar Piastri vanaf de tweede en de derde plaats starten. Norris pakte bij de start brutaal de leiding, maar werd daarna weer ingehaald door Verstappen. Hamilton kon zijn landgenoot niet bijhouden en moest in de slotfase zelfs nog even verdedigen tegenover Piastri.

Serieuze gesprekken

Na afloop van de race gaf hij aan dat het een bijzonder seizoen is. Het lijkt er immers op dat er elk weekend een ander team vlak achter Red Bull rijdt. In gesprek met Sky Sports spreekt hij zich uit: "Dit seizoen gaat het echt op en neer, het laatste anderhalf jaar is dat eigenlijk het geval. We moeten echt aan de bak met onze auto. Ik denk dat ik precies weet wat we moeten doen. We moeten daar serieuze gesprekken over gaan voeren, over wat we gaan doen in de toekomst."

McLaren

Hamilton wil dat zijn team het spoor van het verrassende McLaren gaat volgen. De Britse renstal introduceerde vorige week in Oostenrijk een groot updatepakket en is sindsdien razendsnel. Hamilton is dat ook opgevallen: "McLaren is het levende bewijs als je kijkt naar welke weg ze zijn ingeslagen. Het is echt indrukwekkend goed hoe ze zijn in de hogesnelheidsbochten. We hebben ook sterke punten hoor, kijk bijvoorbeeld naar onze longruns."