Horner jubelt: "Dit is een grote dag voor het hele team"

Het team van Red Bull Racing kende in Groot-Brittannië wederom een succesvol weekend. Max Verstappen won de race en dat was de elfde Red Bull-zege op rij. Hiermee evenaarde de Oostenrijkse team een stokoud record en teambaas Christian Horner was daar enorm trots op.

Verstappen begon de Grand Prix vanaf de pole position, maar werd bij de start wel ingehaald door Lando Norris. De Britse McLaren-coureur zag in zijn spiegels dat zijn teamgenoot Oscar Piastri hetzelfde probeerde. Verstappen hield de Australiër achter zich en haalde na een paar rondjes ook Norris in. De zege kwam daarna op geen enkel moment in gevaar en Verstappen breidde wederom zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. Zijn teamgenoot Sergio Perez werd zesde.

De zege van Verstappen betekende een evenaring van de elf zeges op rij van McLaren in 1988. Over twee weken kan Red Bull dat record breken in Hongarije. In Silverstone reageerde teambaas Christian Horner trots op het resultaat: "Dit is een grote dag voor ons hele team. Max reed weer eens briljant. Het hele team deed alles goed op strategisch gebied. Het is ironisch dat we precies in deze race dat record van McLaren uit 1988 evenaren. Dat is voor ons hele team echt een geweldige mijlpaal!"