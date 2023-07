Piastri blij: "Fijn om teleurgesteld te zijn met vierde plek"

Oscar Piastri kende vandaag een uitstekende Grand Prix op het circuit van Silverstone. De Australische McLaren-coureur begon de race op de derde plaats, maar kwam als vierde over de streep. Hij had wat pech met de Safety Car, maar was desalniettemin trots op zijn resultaat.

Piastri begon op een zeer overtuigende wijze aan de Grand Prix. Bij de start zag hij hoe zijn teamgenoot Lando Norris direct de leiding overnam van Max Verstappen. Piastri probeerde hetzelfde te doen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plek. Hij had vervolgens pech met de timing van zijn pitstop en de Safety Car, maar de vierde plaats was een goed resultaat voor de Australische debutant.

Tweede team

Piastri had dit voorafgaand het weekend niet zien aankomen. De Australiër kon het nog niet helemaal geloven toen hij zich uitsprak in de microfoon van Sky Sports: "Het allerleukste was dan we dit resultaat door onszelf hebben verdiend. Ik denk dat je dit soort resultaten kan pakken door incidenten, maar we waren vandaag echt het tweede team. Het was wel een verrassing, maar ik ben extreem blij."

Pech

Hij deelde zijn complimenten uit aan het team en was trots op zichzelf. De derde plaats was mogelijk, maar de Safety Car gaf hem geen geluk: "Vanuit mijn oogpunt hadden we pech met die Safety Car-fase, Lewis had daardoor namelijk een gratis pitstop. Op een of andere manier is het best wel fijn om teleurgesteld te zijn met een vierde plaats, al helemaal als je kijkt naar de start van ons seizoen."